عاجل- السيسى يعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، ويؤكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.





وأشار إلى أن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، اليوم، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى، فضلا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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