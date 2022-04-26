المصرى للفكر والدراسات يرحب بدعوة الرئيس السيسى لحوار سياسى شامل

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء، بيانًا ثمن فيه دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إطلاق حوار سياسى شامل يستوعب كافة مكونات المجتمع المصرى ويحفز الأجيال الشابة على المشاركة الفاعلة فى بناء جمهورية جديدة تقوم على أسس الحقوق المتساوية لكافة المواطنين والعدالة والمساواة فى الفرص والحق فى التعبير عن الآراء السياسية بحرية تامة.





وأضاف البيان، أن الدعوة اليوم إلى إطلاق حوار سياسى هى بمثابة بدء مرحلة جديدة فى توجهات الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أرست القيادة السياسية مبادئ حاكمة فى السنوات الثمانى السابقة أعلت من قيمة تحقيق الاستقرار وفرض الأمن ومنع سقوط الدولة أولوية قصوى بعد أن عانى الشعب المصرى مرارة الإرهاب والتطرف ودفع أثمانا غالية من أرواح شبابه فى السنوات الأخيرة دون أن يعيق ذلك عملية استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.

وواصل البيان : "لقد كان الانتهاء من مرحلة مهمة من فرض الأمن والاستقرار هو الدافع والمشجع للسلطة السياسية من أجل الانتقال بخطى ثابتة إلى مرحلة جديدة تقوم على منح كل الأصوات فرصة التعبير عن نفسها فى ظل الأطر التى ينظمها الدستور المصرى والقانون ولعل تبنى الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الربع الأخير من العام الماضى وإدخال تعديلات تشريعية متتالية على القوانين التى تحكم حركة المجال العام تؤكد هذا التوجه المقدر من السلطة السياسية حيث لم تأتى تلك الخطوة على سبيل الاستعراض أو حفظ ماء الوجه، مثلما تشير دعاية القوى المتطرفة ومن يقف وراءهم، بل أصبحت توجهات أصيلة تحكم فكر وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى".

واختتم البيان : "وسوف يضع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية كل طاقاته وإمكانياته للمساهمة فى إنجاح الحوار السياسى الشامل من خلال نخبة واسعة من الخبراء وشباب الباحثين ويبدى استعداده لاستضافة جلسات الحوار السياسى إلى جانب مؤسسات أخرى سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدنى حيث يظل هدفنا جميعا أن تكون المخرجات المرتقبة للحوار تتفق مع الطموحات والآمال الكبيرة التى تضعها القيادة السياسية على تلك الخطوة التى ستكون اختبارا حقيقيا لكل القوى السياسية والمجتمع المدنى".