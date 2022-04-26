عاجل - الرئيس السيسى يطلق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.





جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية السنوى مساء اليوم الثلاثاء. وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.

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