قومى المرأة والاتصالات ينظمان ندوات حول التثقيف الرقمى لسيدات 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - نظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة حياة كريمة مجموعة ندوات توعوية حول التثقيف الرقمي، استهدفت السيدات بمحافظات البحيرة والشرقية وبنى سويف والقليوبية، وذلك ضمن القرى المستهدفة بمشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى ينفذه المجلس والقرى المستهدفة بـ"حياة كريمة ".





وقالت المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى بالمجلس، فى تصريح لها اليوم، إن هذا التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف توضيح فكرة الشمول المالى الرقمى التحول الرقمى وأهميتهم، والتعريف بالخدمات الإلكترونية للسيدات والفتيات بالمحافظات المختلفه مما سوف يسهم بدوره فى إدراج عدد كبير من السيدات تحت منظومة الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وفتح آفاق جديدة أمام الفتيات والسيدات ، ونشر الوعى الرقمى بالقرى.

وأضافت أن الندوات تستهدف نشر مفهوم التحول الرقمى وتطبيقاته بما يسهم فى تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى تنفيذا لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى تعد أحد أهم ركائزها بناء الإنسان المصرى رقمياً، من خلال رفع وعى المواطنين بالقرى المُستهدفة بالريف المصرى بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

وأشارت إلى أن الندوات تأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر من خلال 4 محاور هى توفير البنية التحتية لخدمات الإنترنت الثابت، وإتاحة الخدمات البريدية الشاملة لخدمات مصر الرقمية، وضمان إتاحة خدمات إتصالات المحمول، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.

وأكدت أن ذلك يأتى تنفيذا لمستهدفات محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" نحو تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة من خلال ثلاثة محاور فرعية هى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية، رفع كفاءة المهارات الرقمية، التمكين الاقتصادى الرقمى.