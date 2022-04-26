وقالت المدير الوطنى لبرنامج الشمول المالى بالمجلس، فى تصريح لها اليوم، إن هذا التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف توضيح فكرة الشمول المالى الرقمى التحول الرقمى وأهميتهم، والتعريف بالخدمات الإلكترونية للسيدات والفتيات بالمحافظات المختلفه مما سوف يسهم بدوره فى إدراج عدد كبير من السيدات تحت منظومة الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وفتح آفاق جديدة أمام الفتيات والسيدات ، ونشر الوعى الرقمى بالقرى.
وأضافت أن الندوات تستهدف نشر مفهوم التحول الرقمى وتطبيقاته بما يسهم فى تعزيز الشمول الرقمى وتحقيق الشمول المالى تنفيذا لاستراتيجية مصر الرقمية، والتى تعد أحد أهم ركائزها بناء الإنسان المصرى رقمياً، من خلال رفع وعى المواطنين بالقرى المُستهدفة بالريف المصرى بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة مصر الرقمية، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.
وأشارت إلى أن الندوات تأتى فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر من خلال 4 محاور هى توفير البنية التحتية لخدمات الإنترنت الثابت، وإتاحة الخدمات البريدية الشاملة لخدمات مصر الرقمية، وضمان إتاحة خدمات إتصالات المحمول، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية.
وأكدت أن ذلك يأتى تنفيذا لمستهدفات محور "بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية" نحو تحويل المجتمعات الريفية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة من خلال ثلاثة محاور فرعية هى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية، رفع كفاءة المهارات الرقمية، التمكين الاقتصادى الرقمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة والاتصالات ينظمان ندوات حول التثقيف الرقمى لسيدات 4 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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