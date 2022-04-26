مكتوب عليا الحلقة 25.. أكرم حسني يتنكر ويحاول الهروب من جريمة قتل

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 25

بدأت الحلقة الـ 25 من مسلسل مكتوب عليا بتنكر أكرم حسني ووالده وخطيب زوجته وصديقه للعمل في كوافير حريمي وذلك للهرب من تورطهم في جريمة قتل، وينفعل إحسان وهو الفنان إسماعيل فرغلي والد جلجل على علاء ويضربه بالقلم على وجهه.

ويكشف لجلجل أن والده أجبر علاء على الموافقة على الزواج من ابنته جيجي وهي هلا رشدي بعد أن صوره في إحدى الكباريهات وتهديده بالفيديو، فاضطر للموافقة، ومن جانبها تندم روقة وهي أيتن عامر بسبب ما فعلته مع جلجل، وتحاول والدته حنان سليمان أن تستعطفها تجاه ابنها.

ويظهر بدوي وهو الفنان عمرو عبدالجليل مع والدته الباتعه التي تقدم شخصيتها الفنانة فردوس عبدالحميد ويتناقشا معا حول تجارته في الأثار والمخدرات، ويحاول أن يقنعها بالعودة للعمل في الشمال كما يصحو جلجل من نومه فيجد مكتوبا على يده كلمة ماما مزاجات ليحاول تفسير هذا اللغز.

الحلقة 25 مسلسل مكتوب عليا

ويظهر والده الذي كان يعرف راقصة تدعى “أم مزاجات” فيطلب منه أن يذهبوا اليها، وهي الفنانة القديرة هناء الشوربجي التي تحل ضيفة شرف في حلقة اليوم الثلاثاء ويكتشف جلجل أن لقب والده إحسان هو الخواجه وتتخلى مزاجات عنهم وترفض أن يقيموا معها لحين حل مشكلتهم وظهور براءتهم.

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يشارك الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا مع عدد من النجوم مثل هنادي مهنى، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، والمطربة هلا رشدي في أول تجربة تمثيلية لها، والفنانة القديرة حنان سليمان، ومحمد طعيمة، وإسماعيل فرغلي، وغيرهم، بجانب حضور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا يأتي الساعة 6:45 مساءً عبر شاشة قناة dmc الفضائية يوميا وتأتي الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحًا، ويعاد أيضًا الساعة 6 صباحًا.