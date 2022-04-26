/694393/فيريرا-يعلن-قائمة-الزمالك-استعدادا-لمواجهة-المصري-في-الدوري

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري في الدوري وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية. في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام. في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله. في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري. ترتيب الدوري المصري الزمالك 35 نقطة الأهلي 31 نقطة بيراميدز 29 نقطة سموحة 26 نقطة فيوتشر 25 نقطة فاركو 22 نقطة غزل المحلة 20 نقطة المصري 19 نقطة البنك الأهلي 19 نقطة طلائع الجيش 18 نقطة الجونة 17 نقطة إنبي 16 نقطة الاتحاد السكندري 15 نقطة سيراميكا كليوباترا 14 نقطة المقاولون العرب الإسماعيلي 11 نقطة مصر المقاصة 10 نقاط إيسترن كومباني 1 نقاط. وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري. تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.