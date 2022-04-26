/694392/مسلسل-توبه-الحلقة-25-عمرو-سعد-يتعاون-مع-تجار-الحارة-لمواجهة-طرزان-وأمثاله

مسلسل توبه الحلقة 25، شهدت نجاح توبه “عمرو سعد” في إفساد زفاف إحسان “صبا مبارك” على شقيقه إبراهيم “دياب”، اذ ذهب إلى حفل الزفاف، وهدد إبراهيم بتركه يأخذ إحسان وبعدما رفض دياب هدده بتسجيلات صوتية يمكن أن تسجنه، ليكون رد فعل الاخير ترك احسان له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل توبه الحلقة 25

يذهب توبه ومعه إحسان لمنزله الجديد الذي يعيش به أسرة زوجته الراحلة لؤة “أسماء أبو اليزيد”، ويخبرهم بأنها جارته في الحارة وكانت ستغصب على الزواج من شخص لم تحبه وكانت تحاول الانتحار واصفا إحسان بـ “المجنونة”، ويضعها في أمانتهم.

في الوقت ذاته، يذهب دياب لرئيس العصابة التي كان يعمل معه توبه ويخبره بأن توبه معه تسجيلات تضعه هو وطرازان في السجن ويجب ان يعثروا عليه ويتخلصوا منه قبل أن يكونوا اداه لتهديدهم وقطع رزقهم وأعمالهم.

توبه يعترف لـ طرزان بخيانة زوجته له

يذهب طرازان “محمد لطفي” لتوبه يعاتبه على دخوله للسوق بينهم بدون استئذانه باعتباره كبيره، فيخبره بأنه أصبح لا يفرق معه أحد ويمكن ان يطيح أي شخص في طريقه، وفي أنثاء الحديث يخبره بأن زوجته حامل، فيظهر علامات التوتر على طرزان وكأنه كاد يبكي فقد تأكد من خيانة زوجته له.

إحسان تعيش مع أسرة زوجة توبه

تتعرف إحسان على أسرة لؤة، والتي كانت من بينهم والدها الذي وجه لها العديد من النصائح لتخفيف ألامها، وتحدث أيضا عن ابنته لؤة التي توفت، وبعد ذهابه تتعرف شقيقة لؤة عليها وتسألها عن معرفتها بتوبه فتخبره بأنها تعرفه منذ وقت طويل، ويتحدثان عليه فتشير شقيقة لؤة لتبدل حال توبه بعد وفاة شقيقتها.

وتنتهي الحلقة 25 من مسلسل توبه، بتعاون توبه مع عدد من تجار السوق، لمواجهة طرازان وأمثاله.

أبطال مسلسل توبه

جدير بالذكر أن مسلسل توبه من بطولة كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما يعرض على منصة شاهد الالكترونية، وتصدر المتوبه سلسل التريند خاصة بعد طرح أغنية «هرازيك» التي كانت في أولى الحلقات بالتعاون بين عمرو سعد ومطرب الراب عفرتو.