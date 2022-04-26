رانيا يوسف ونجوم الفن والرياضة يحتفلون بنجاح مسلسل المماليك في سحور رمضاني (صور)

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احتفل نجوم الفن وأبطال مسلسل المماليك وعلى رأسهم رانيا يوسف، ودوللي شاهين بنجاح العمل الذي حقق صدى كبير ونسب مشاهدات عالية أثناء عرضه قبل الماراثون الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل سحور بيست ميديا والاحتفال بمسلسل المماليك

سحور بيست ميديا وحفل مسلسل المماليك

أقامت الشركة المنتجة لمسلسل المماليك “بيست ميديا” للمنتج ايهاب منير، سحور رمضاني جمع عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وشهد الاحتفال بنجاح العمل الذي عرض قبل رمضان.

وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان محمد لطفي، والفنانة دوللي شاهين، الفنان مصطفى فهمي، والفنان محمد سليمان، الفنان عمر حسن يوسف، الفنان رامي وحيد، بجانب عدد من الشخصيات الرياضية مثل وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة واللاعب السابق جمال عبد الحميد وثروت سويلم.

أبطال مسلسل المماليك

وأحيا حفل السحور الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، المطرب مصطفي حجاج الذي قدم مجموعة من أروع أغانيه التي تفاعل معها الحضور.

يذكر أن مسلسل المماليك الذي عرض خلال الفترة الماضية ضم كوكبة كبيرة من النجوم في بطولته مثل رانيا يوسف، رامي وحيد، نانسي صلاح، فيدرا، دوللي شاهين، بيومي فؤاد، محمد لطفي، محمد سليمان، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، وآخرين والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

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وينتمي مسلسل المماليك لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر من خلال مناقشة قضايا مهمة مثل الدوافع التي تقود الأشخاص للانتقام، و الدجل والشعوذة، وغيرها.

وكان من المقرر أن تنافس رانيا يوسف ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل يحمل اسم عالم تاني ولكن تم تأجيله، ويشاركها في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم مثل نضال الشافعي، وسميرة صدقي، وصوفيا، وتميم عبده، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وإلهام عبد البديع، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، ومروة عبد المنعم، وحسام فارس، والعمل تأليف إسلام يوسف، والإخراج لـ عبد العزيز حشاد.