طب الزقازيق تكرم مي رشدي علي دعمها لوحدة أمراض الدم وأورام الأطفال بمستشفى صيدناوي الجامعي

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دوت الخليج

وتفقدت النائبة مي أسامة رشدي عضو مجلس النواب، القسم المخصص لمرضى وحدة أمراض الدم والمناعة للأطفال؛ خلال زيارتها لمستشفى صيدناوي الجامعي بالزقازيق في الشرقية، برفقة الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، والدكتور تامر حسان أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق و أستشاري أمراض الدم و أورام الأطفال بمستشفى صيدناوي الجامعي.

وتوجهت النائبة مي رشدي، بالشكر الخاص للدكتور تامر حسان، علي المجهود الكبير المبذول في هذا القسم، بالإضافة إلي التطوير الذي تشهده المستشفي، موضحة أن قسم الأطفال والعاملين فيه من الأطباء والممرضين يشهد تطو كبير بحيث أنه لا يقل عن المستويات الموجودة في جميع المستشفيات علي مستوي العالم. وخلال الزيارة حرصت على حضور حفل الإفطار الجماعي بحضور كلً من: الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، و الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتورة وسام عبدالمنعم مديرة مستشفى الأطفال،والدكتور عاطف حسين، والدكتور خالد الدرندلي، والدكتورة أمل عطا وكيلة الكلية، وأعضاء وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال، والدكتور أسامة الصافي، والدكتورة ليلي شريف، والدكتورة مروة زكريا، و أطباء الصيدلية الاكلينيكية الدكتورة نشوى عادل، والدكتورة رنا قادوس، والدكتورة ريم بيومي؛ وكل تمريض وعمال الوحدة بالمستشفى.

إلى جانب حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ منهم: الدكتورة حنان عمار، والأستاذة إيمان الألفي والأستاذة سهير القاضي، والأستاذة عائشة هاشم.