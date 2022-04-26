/694381/اتحايلت-على-المنتجين-إني-أعمل-دور-شعبي-ملخص-تصريحات-مصطفى-شعبان

حل الفنان مصطفى شعبان ضيف الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الثلاثاء بالحلقة الخامسة والعشرون من برنامج حبر سري نسخة رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية بعد آذان المغرب.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات مصطفى شعبان

ملخص تصريحات مصطفى شعبان في برنامج حبر سري

قال الفنان مصطفى شعبان في برنامج "حبر سري": "فخور جدا بإشادة وزير التعليم بمسلسل دايما عامر وأطفال قادرون باختلاف جنة على الأرض”.

وأضاف عن أعماله السابقة: “اتحايلت على المنتجين إني أعمل دور شعبي وابن بلد لكن لم يقتنعون بي ولذلك قدمت العار والزوجة الرابعة وبعدها اقتنعوا بموهبتي”.

مصطفى شعبان برنامج حبر سري

واستكمل مصطفى شعبان عن الانتقادات التي توجه له: “لا أمانع النقد”، وتحدث عن “الكومبارس” قائلًا: “هم عمود في الصناعة ووجودهم مهمين وشركاء في النجاح”.

وقال مصطفى شعبان أيضًا في حواره التلفزيوني اليوم الثلاثاء: "كان هناك اقتراح لجزء ثاني من ملوك الجدعنة لكن المعالجة التي قدمت للجزء الثاني لم تحمسني لذلك لم نقدمه ولم انسحب منه وكان عندي حماس لجزء جديد ومازال”.

مصطفى شعبان وأسما إبراهيم

وعن “حتى لا يطير الدخان”، أضاف: “هذا المسلسل لمنصة ليس لعرضه في رمضان وسأقوم ببطولته ولا أقدمه للمنافسة مع عادل إمام وسنأخذ من الرواية وليس الفيلم”.

وفي سياق آخر، رد النجم مصطفى شعبان على أسباب عدم زواجه أو ارتباطه حتى الان خلال حواره التلفزيوني الأخير وقال: "أنا عازب لحد دلوقتي عشان نصيب ولسه محصلش نصيب، وكل حاجة لها جوانب حلوة وجوانب وحشة، والسينجل لها جوانب ايجابية وجوانب ناقصة ولكن أنا مش شاغل بالي ومش بدور على حاجة".

ولأول مرة اعترف أنه ارتبط بفتاة عام 2006 ولم تكتمل خطوبتهما، معلقًا: "خطبت مرة زمان فى 2006 ولكن متفهمناش وكنا صغيرين وقتها وكان في حماس عندنا بس معرفناش نكمل ولم نستمر كتير.. اقرأ شائعات ارتباطي باستمرار ومعظمها من الزميلات اللي بدخل معاها أعمال، ومبقتش تشغلني هذه الاخبار وأنا قبلت من البداية أكون شخصية عاملة وطبيعي الجمهور هيبقى اقسام وأنواع عليا".

اقرأ أيضًا

Mbc مصر تكشف عن مشاهدات برنامج رامز موفي ستار خلال 20 يومًا

كما فسّر الفنان مصطفى شعبان، صورة نمبر وان التي نشرها عقب نجاح مسلسله ملوك الجدعنة الذي شارك به ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021 موضحًا أن هذه الرسالة موجهة لمن يتعمد يقول عن نفسه ذلك، في إشارة على الأرجح إلى الفنان محمد رمضان الذي دائمًا ما يصف نفسه بأنه نمبر وان.

وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية أن مثل هذه الرسائل دائمًا ما تُوجه من خلال مغني الراب ومؤدي المهرجانات بينما يكونوا أصدقاء في الأساس، مشيرًا إلى أنّ الصورة لم تكن رسالة تحدٍ، وقال: «أنا أسهل من كده بكتير».