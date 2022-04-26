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"كل أبناء المجتمع"..مصر على مائدة إفطار الرئيس السيسى "صور"

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/694396/كل-أبناء-المجتمعمصر-على-مائدة-إفطار-الرئيس-السيسى-صور

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

دوت الخليج

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وتضمن الحضور المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، ورئيس حزب الكرامة السابق محمد سامى، والكاتب الصحفى خالد داود، والكاتبه الصحفية فاطمة ناعوت، والمحامى طارق العوضى وغيرهم من أعضاء المجلس القومى للمرأة وحقوق الإنسان ونواب البرلمان.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم، مؤكدا أن عهده دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله.

وهنأ الشعب المصرى مسلميه ومسحية بالأعياد المباركه خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن ما تم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع. قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة  عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة

ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكتن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا  إلى أن  دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم  فى الحفاظ على الدولة المصرية

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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