/694387/الرئيس-السيسى-دعم-الأشقاء-العرب-فى-2013-وما-بعدها-أسهم- فى-الحفاظ-على-الدولة-المصرية

الرئيس السيسى: خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء

الرئيس السيسى: أشكر شيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة ونستهدف تنمية حقيقية بسيناء

الرئيس السيسى: استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكتن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المواطن المصرى تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضرورى للإصلاح الاقتصادى وذلك بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

دوت الخليج

جاء ذلك بحفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الرئيس السيسى: مؤكدا على أن خطواتنا كانت ثابته وراسخة وعزميتنا لا تلين من أجل تحقيق البناء والبقاء

ووجه الرئيس السيسى الشكر لشيوخ سيناء على تعاونهم مع الدولة مؤكدا على أن مصر تستهدف تنمية حقيقية بسيناء متابعا:"استنفذنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات ولم يكتن بمقدر أى رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة "مشيرا إلى أن دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة المصرية

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.