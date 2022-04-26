الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل اليوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل الجاري، والموافق الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، إلى المقر الذي يُقام به حفل إفطار الأسرة المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حرض خلال السنوات الماضية على إقامة حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي يشارك في حضوره عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياسة، بالإضافة إلى حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والمواطنين.

كان من أبرز الحضور في حفل إفطار الأسرة المصرية، السياسي والمرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من القرارات الهامة اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وتتعلق القرارات التي سوف يعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بملف الغارمات والغارمين، والذي كان قد أصدر توجيهًا في وقت سابق؛ يفيد بعمل حصر حول أعداد المسجونين بالفعل منهما، حيث يأتي ذلك في إطار التمهيد،من أجل إصدار قرار يفيد بإخلاء سبيلهم خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك 2022.