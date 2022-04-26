السيسي: أهنئ الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسر المصرية السنوي. شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي. بدأ حفل إفطار الأسرة المصرية، بوصول المدعوين والمشاركين في حفل إفطار الأسرة المصرية إلى مقر إقامة حفل . ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، عددًا من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع. وشارك في حفل الإفطار حمدين صباحي وخالد داوود ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وعصام شيحة. ومن المقرر أن يشهد حفل إفطار الأسرة المصرية الإعلان عن عدد من القرارات والمبادرات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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