محافظ كفر الشيخ: الأم هى العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن الأم هى العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات أنَّ المرأة شريك أساسى فى تحقيق البناء والتنمية فى الدولة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، نظرًا لما تقوم به من دَور كبير فى تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع، قادرة على العمل والبناء، وهو دور لا يمكن لأحد أن يُنكره، وشدَّد على أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفى بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة.





جاء ذلك خلال تكريمه اليوم الثلاثاء الأمهات المثالية على مستوى المحافظة منهم الأم المثالية السادسة على مستوى الجمهورية. وأكد محافظ كفر الشيخ - وفقا لبيان - أن هذا التكريم بمنزلة تقدير رمزى للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

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