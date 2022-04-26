عاجل- السيسى: استنفدنا الاحتياطى النقدى فى فترة مليئة بالأزمات

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى.

يذكر أن الدولة المصرية تحرص على إقامة هذا الاحتفال منذ عام 2017، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.