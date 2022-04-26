محافظ قنا: الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.





جاء ذلك خلال متابعته، اليوم الثلاثاء، وصول شاحنة مُحملة بعدد 3 آلاف و875 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى مُقدمة من الغرفة التجارية للأسر الأولى بالرعاية فى قرى ومدن و مراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح محافظ قنا- حسب بيان- أن كرتونة المواد الغذائية تزن 9 كجم، وسيتم توزيعها طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف الداودى أنه حتى الآن تم توزيع حوالى 100 ألف كرتونة مواد غذائية من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، منها 65 ألف كرتونة مقدمة من مؤسسة "حياة كريمة"، و35 ألف كرتونة من منظمات المجتمع المدنى المختلفة، حيث تم توزيع تلك الكراتين على حاملى بطاقات صرف معاش "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعى، والأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة.