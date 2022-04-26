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الرئيس السيسى بـ حفل إفطار الأسرة المصرية: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم

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/694386/الرئيس-السيسى-بـ-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-على-مدار-السنوات-الماضية-كانت-التحديات-عظيمة-ولكن-نجاحتنا-كانت-أعظم

هنأ الرئيس  عبدالفتاح السيسى، الشعب المصرى مسلميه ومسحيه بالأعياد المباركة.

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الرئيس السيسي: ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا

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جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة كافة أطياف المجتمع وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والبرلمان . 

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و أكد الرئيس السيسي، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا، مضيفا: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم.

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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