/694386/الرئيس-السيسى-بـ-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-على-مدار-السنوات-الماضية-كانت-التحديات-عظيمة-ولكن-نجاحتنا-كانت-أعظم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصرى مسلميه ومسحيه بالأعياد المباركة.

دوت الخليج الرئيس السيسي: ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة كافة أطياف المجتمع وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والبرلمان . و أكد الرئيس السيسي، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار3 هو ما تم في الواقع فعليا، مضيفا: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم.

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