الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية:ما يتم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع

/694385/الرئيس-السيسى-خلال-إفطار-الأسرة-المصريةما-يتم-عرضه-فى-مسلسل-الاختيار-هو-ما-تم-فى-الواقع

عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى مسلميه ومسحية بالأعياد المباركه خلال إفطار الأسرة المصرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم، مؤكدا أن عهده دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله.

دوت الخليج

جاء ذلك بحفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحضور لفيف من المدعوين حيث هنأ الشعب المصرى مسلميه ومسحية بالأعياد المباركه خلال إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن ما تم عرضه فى مسلسل الاختيار هو ما تم فى الواقع.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسىكما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.