الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية:عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله

/694383/الرئيس-السيسى-خلال-إفطار-الأسرة-المصريةعهدى-دائما-الصدق-والإخلاص-فى-العمل-والنوايا-والتجرد-من-الانتماء-إلا-للوطن-ابتغاء-لوجه-الله

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحتنا كانت أعظم.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل

وأضاف الرئيس السيسي: عهدى دائما الصدق والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله.

وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

وينظم حفل إفطار الأسرة المصرية بشكل سنوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته.

ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.