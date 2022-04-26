الصوامع والشون جاهزة.. وكيل تموين المنوفية : 14 موقع جاهز لتوريد القمح على مستوى المحافظة |فيديو

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بين عقوبات رادعة وتسهيلات على الفلاحين، أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية في حوار خاص لموقع دوت الخليج أنه تم بالفعل البدء في موسم القمح اعتبارًا من يوم 1 أبريل وحتى يوم 31 من شهر أغسطس القادم.

وأوضح دور المديرية الملموس في التسهيلات والتيسيرات المقدمة للمزارعين والفلاحين حتى يمكن الحصول على أكبر كمية من القمح.

14 مكان لتوريد القمح على مستوى محافظة المنوفية

وأضاف أنه يوجد 14 موقع جاهز لتوريد القمح على مستوى محافظة المنوفية، حيث يوجد في كل مركز من مراكز المحافظة موقع أو اثنين للتوريد، وإن هذه النقطة هي السبب الرئيسي في التسهيل على الفلاحين، وإن هذه الأماكن منها أماكن تجميع وأماكن تخزين.

وأكمل أن أماكن التجميع تصل إلى حوالي 8 مواقع وأماكن التخزين تصل إلى 6 مواقع، كما ناشد الجمال الفلاحين بسرعة توريدهم للقمح حيث قال :" الدولة بتعطيك دعم في السماد واحنا كوزارة تموين بنعطيك دعم في الموارد التموينية والخبز، وبالتالي فأنت من حقنا عليك أن انت توردلنا القمح اللي أنت حصدته، واحنا بنقول إن متوسط الفدان ميقلش عن 12 اردب السنة دي، ممكن يزيد، في بعض المساحات جابت 18 وجابت 20 اردب، دي مساحات كويسة جدا.

وأضاف أنه حتى يوم 21 أبريل تم توريد 141 طن قمح وأن هذه النسبة نسبة جيدة وليست ضعيفة وخصوصا أنه لم يقوم جميع الفلاحين بحصاد القمح.

ثلاث أسعار للقمح

وقال الجمال أن هناك ثلاث أسعار للقمح وبيتم تحديد السعر وفق لدرجة نقاء وجودة القمح ويتم تحديد درجة نقاء القمح من خلال عضو هيئة سلامة الغذاء باللجنة المكونة من 6 أعضاء وهم رئيس اللجنة عضو التموين وعضو زراعة وعضو الجهة المسوقة وعضو هيئة سلامة الغذاء وهو المسؤل عن تحديد السعر

وحسب وكيل وزارة التموين جاءت أسعار القمح

درجة نقاء 23.5 يصل الأردب إلى 885 جنية

درجة نقاء 23 يصل الأردب إلى 875 جنية

درجة نقاء 22.5 وسعر الأردب يصل إلى 865 جنية

الجمعيات الزراعية منتشرة

وأكد. الجمال على أن الفلاحين حاليا يسارعون في التوريد حيث أن الجمعيات الزراعية منتشرة بشكل كبير وبتعمل على حصر الكميات المزروعة على أرض الواقع والتأكد من أن كل مزارع يقوم بتوريد الكمية المتفق عليها ومن يخالف يتعرض للعقوبة من وزارة الزراعة

وعن تأثير الحرب بين أوكرانيا وروسيا على الزراعة والمواد الغذائية داخل مصر قال الجمال، أن مصر كانت تعتمد على استيراد كمية كبيرة من القمح من الدولتين ولكن حاليا مصر تملك رصيد من القمح يكفي حتى حصد القمح المحلي والمساحة المزروعة من القمح في مصر تكفي الاحتياجات الداخلية ويبقي مخزون كبير وفائض للتصدير إلى الخارج

وأشار الجمال إلى دور المديرة في مراقبة الأسعار. وأن الشغل الشاغل للمديرية هو مراقبة الأسعار والمخابز وحماية المستهلك من جشع التجار وتجار السوق السوداء، وأكد على حرص المديرية على توفير السلع الغذائية الاساسية في منافذ الجملة مثل الزيت والسكر والدقيق للحفاظ على إنخفاض الأسعار

وتابع الجمال أنه تم تحرير أكثر من 3000 محضر ضد تجار الجشع ومخابز داخل محافظة المنوفية وقال الجمال أن معارض أهلا رمضان حققت توازن كبير جدا في الأسعار وتوازن وجود السلعه وتوفيرها بشكل دائم للمستهلك

28 معرض أهلا رمضان داخل محافظة المنوفية في معظم قرى ومراكز المنوفية

وأوضح أنه بالإشتراك مع الطب البيطري و وزارة الصحة قامت مديرية التموين بحملات تفتيشية على محلات الرنجة والفسيخ بمناسبة شم النسيم لضمان جودة الأسماك المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة للجميع.