/694379/الثبات-الانفعالي-عنوان-حلقة-عمرو-يوسف-بـ-رامز-موفي-ستار-وهذا-رد-فعله-على-المقلب

سيطر على الفنان عمرو يوسف حالة من الهدوء والثبات الانفعالي طوال حلقته بـ برنامج المقالب “رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة mbc مصر، وذلك في حلقة اليوم الثلاثاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل عمرو يوسف بعد معرفته بمقلب رامز جلال

قابل عمرو يوسف مقلب رامز جلال بالضحك والسخرية مع رامز، وفي نهاية الحلقة حذره من تعليقاته الساخرة وقت عرض البرنامج، فقال: “الحلقة عدت على خير لكن أن معرفش ممكن تعمل فيا اي بعد ما يتعرض البرنامج”، ليشير رامز بأن سيكن له كل التقدير والاحترام.

تعليقات ساخرة من رامز جلال على عمرو يوسف

هذا وسخر رامز جلال من عمرو يوسف في البداية عندما كانت مصممة الأزياء تأخذ مقاساته خلال البرنامج، فقال: “بالجسم ده، خيطى طقمين مع بعض! البت مش بتاخد مقاس كتاف، دى بتركب ستاير، نيش وافق قدامه أن بشفق عليها والله”.

وعندما طلب عمرو يوسف دخول الحمام علق رامز على هذا الوضع، فقال: “عندك كنبة صرف نفسك عليها”.

وعندما كانت تضع له السيدة بعض المكياج ليتناسب مع الدور رفض عمرو يوسف ليعلق رامز على الأمر، قائلا: “واضح ان كندا منبها عليه محدش يحط ايده على بشرته البت مالحقتش تلمسه يا عيني”.

فكرة برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.