مصطفى شعبان: «بكيت على دلال عبد العزيز وزعلت من منى زكي لهذا السبب»

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كشف الفنان مصطفى شعبان خلال حواره التلفزيوني الأخير ببرنامج حبر سري تفاصيل خلافات له مع عدد من النجوم ومواقفه معهم عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يكشف خلافات مصطفى شعبان

خلافات مصطفى شعبان

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن تصريح صادم لمنى زكي أعرب عن استيائه بسببه وقال: “زعلت إن منى زكي قالت إنها ندمت على فيلم أحلام عمرنا لكنها غالية علي وصديقة ولا يوجد أي خلاف بيننا وهي نجمة من قبلنا”.

وتابع كلامه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج حبر سري وقال: “وليس لدي مشكلة للعمل معها من جديد وكانت قد طلبت أن يكتب اسمها قبلي في فيلم أحلام عمرنا وترتيب الأسماء لا يعنيني”.

تصريحات مصطفى شعبان مع الإعلامية أسما إبراهيم

وقال مصطفى شعبان في حواره: “أهلي ووالدي ووالدتي لم يعطوني فرصة لكي أتغر فبعد مسلسل عائلة الحاج متولي علموني دروس مهمة في هذا الأمر وبلاقي 100 واحد يفوقني لو اتغريت”.

وعن الفنانة دلال عبد العزيز، استكمل كلامه في البرنامج: “ كنت اطمئن على الفنانة الراحلة من دنيا ولا أستطيع زيارتها لأني كنت في لبنان وهي ملكة احتواء وأم وبكيت عليها بعد وفاتها”.

وفي سياق آخر، كان قد كشف الفنان مصطفى شعبان عن أسباب عدم ظهوره في الإعلانات التجارية خلال الجزء الأول من لقائه، وقال أثناء استضافته عبر برنامج "حبر سري": "عملت كامبين زمان، لكن حاليا محدش كلمني على حاجة"، ونفى ما يتردد حول رفضه للعروض التي تقدم له.

واستكمل قائلًا: "في شركة من 4 سنين أو 5 سنين، كلمتني بس الكونتينت اللي كلموني عليه مكنتش حابه، وهم كانوا متمسكين بيه أكتر، ومكانتش الفروسية، كانت حاجة تانية، مكنتش أحب إنها تكون كده، معجبتنيش قوي، بس هي دي المرة الواحدة، ومكانش إعلان شاي، كان مشروبات غازية".

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وينافس الفنان مصطفى شعبان ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل دايما عامر الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية برفقة مجموعة من النجوم مثل لبلبة، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، كريم عفيفي، أحمد الشامي، شريف دسوقي، سينتيا خليفة، محمد محمود، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.