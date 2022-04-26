/694377/فيديو-وصول--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-إلى-مقر-انعقاد-إفطار-الاسرة-المصرية

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إفطار الأسرة المصرية بمشاركة كافة أطياف المجتمع وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والبرلمان .

وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن احتفال الأسرة المصرية الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل الكثير من الرسائل المهمة، من أبرزها الحفاظ على الهُويّة المصرية بكل مكوناتها الدينية والوطنية والقومية والثقافية وغيرها.

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وأضاف عامر في بيان له، الثلاثاء، أن الاحتفال يؤكد على مجموعة من الأمور، من أهمها الحث على صلة الأرحام بالوسائل والأعمال المختلفة وترسيخ عَمَليٌّ لقيم التراحم، والتوادِّ، والتعاطف، والتآلف، والمواطنة، والتعاون، والتكامل.حثٌّ عَمَليٌّ لكل راعٍ أو مسئولٍ على غرس قيم الودّ، والتراحم، والتآلف، والمواطنة، والعيش المشترك السلمي الآمن، وعدم التنمر، وغيرها من القيم والمثل العليا بين كل المنتسبين إلى مصلحته أو مؤسسته، سيّما وأن الشعب المصري بطبيعته شعب يحمل قيمًا ومُثُلًا عليا، وينمازُ برصيدٍ حضاريٍّ ضارب في أعماق التاريخ الإنساني، فالشعب الذي يتمتع بحضارةٍ من الطبيعيِّ أن تكون القيمُ والمثل العليا ركيزةً أساسية في تكوينة. حثٌّ عمليٌّ على العمل وإتقانه من خلال برامج عملٍ يومية تُعدُّ بناءً على حاجات العمل ومتطلباته، وقياس مؤشرات الأداء.

أيضا الحفاظ على هُوِيَّةِ الأديانِ وقداستِها واحترامِ خصوصيتها، خاصة مع توالي الأُطروحاتِ التي تهدفُ إلى ذَوَبَانِ الهُوِيَّاتِ والثقافاتِ في هُويّةٍ مُغرِضةٍ واحدةٍ، وهدفها الأكبر من وراء ذلك هو طَمْسُ حقيقةِ الدياناتِ وهُوِيَّتِها وذَوَبَانُها في ديانةٍ مُغرِضةٍ واحدةٍ يسيطرون بها على العالم أجمع فكريًّا وثقافيًّا ثم على كُلِّ شيءٍ، وهذا مما لا يقبله أيُّ دينٍ سماويٍّ.