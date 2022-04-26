/694375/مصطفى-شعبان-في-حبر-سري-انتقد-نفسي-ومعنديش-مانع-أعمل-بوتكس

عرضت شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، اليوم الثلاثاء الحلقة 25 من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم التي تستضيف خلاله الفنان مصطفى شعبان.

دوت الخليج يرصد تصريحات مصطفى شعبان في برنامج حبر سري

تصريحات مصطفى شعبان

قال الفنان مصطفى شعبان في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية أسما إبراهيم: “دائمًا أنتقد نفسي في أفلامي وأعمالي عندما أشاهدها واتريق لذلك لا أفضل مشاهدتي”.

وأضاف قائلا: “أحب رياضة ركوب الخيل والصيد البري جدا”، وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن خططه للزواج، أوضح أنه لا يمانع ولكن ينتظر النصيب، وقال أيضًا: “أنا ملك الفيتامينات ولا أمانع أن أخضع لبوتكس أو فيلر إذا احتجت ذلك”.

مصطفى شعبان برنامج حبر سري

ويشار أن لقاء الفنان مصطفى شعبات يعرض على جزأين أمس الاثنين وغدا الثلاثاء ويتحدث خلاله عن كواليس وأسرار يكشفها لأول مرة في حياته ويرد على العديد من الشائعات التي طالته مؤخرًا.

وأشار النجم مصطفى شعبان في لقائه التلفزيوني أمس بالجزء الأول من لقائه، إلى عدم وجود أي خلاف بينه وبين النجم أحمد السقا بسبب تجهيزات فيلم "ترانيم ابليس" المشترك بينهما مما أدى إلى توقف الفيلم.

وقال مصطفى شعبان في حواره ببرنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم: "المشروع كان قائم فعلا وحضرنا عليه بس الفيلم اتعطل في الموافقات بتاعته لأن في موافقات من جهات كثيرة".

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وتابع: "تعطل التصوير بسبب الموافقات أعقبه دخول أحمد السقا فيلم العنكبوت وهو انشغل بعمل آخر ولكن لا توجد أي خلافات والزيارات بينهم مستمرة حتى أيام قليلة"، كما رد مصطفى شعبان عن مدى حقيقة وجود أي خلاف بينه وبين احمد السقا بدون فيلم ترانيم ابليس، وقال: "مفيش أي خلاف يمكن أيام فيلم مافيا كان في حساسية شوية بيننا، وحصل تسخين بيننا من بعض الاعلاميين ولكن الموضوع اتكشف بسهولة، واحنا متحمسين لفيلم ترانيم إبليس".

برنامج حبر سري رمضان 2022

يشار أن برنامج حبر سري يعرض طوال شهر رمضان في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً تزامنا مع موعد الإفطار، ويستضيف خلاله عددا كبير من نجوم مصر والوطن العربي.