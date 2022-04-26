/694374/بعد-رفضه-ملامسته-من-سيدة-رامز-جلال-ساخرا-من-عمرو-يوسف-كندا-منبه-عليه-محدش-يلمس-بشرته

علق الفنان رامز جلال بعض التعليقات الساخرة على الفنان عمرو يوسف، أثناء حلوله ضيف على برنامج “رامز موفي ستار” في حلقة اليوم الثلاثاء الموافقة 24 من شهر رمضان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية رامز جلال من عمرو يوسف

سخر رامز جلال من عمرو يوسف في البداية عندما كانت مصممة الأزياء تأخذ مقاساته خلال البرنامج، فقال: “بالجسم ده، خيطى طقمين مع بعض! البت مش بتاخد مقاس كتاف، دى بتركب ستاير، نيش وافق قدامه أن بشفق عليها والله”.

وعندما طلب عمرو يوسف دخول الحمام علق رامز على هذا الوضع، فقال: “عندك كنبة صرف نفسك عليها”.

وعندما كانت تضع له السيدة بعض المكياج ليتناسب مع الدور رفض عمرو يوسف ليعلق رامز على الأمر، قائلا: “واضح ان كندا منبها عليه محدش يحط ايده على بشرته البت مالحقتش تلمسه يا عيني”.

رامز جلال يسخر من عمرو يوسف

هذ وسخر رامز جلال من شكل عمرو يوسف قائلا: “رئيس قبيلة الشنب الكستنائي، ودقنه دقن مركبي، مش عيب نجم كبير يبقى بنطلونه مدلوق عليه ماية نار”.

وقال رامز جلال في بداية حلقته مقدما عمرو يوسف: "نجم فيه كل مواصفات النجاح، بشرة بيضة وعيون خضرة، الواد كان ماشي زي الفل كان طالع زي الصاروخ، اتعمله عمل، قعده في البيت”، مضيفا: “الراجل بقاله سنتين العكسات مبهدلاه، معانا النهاردة صاحب الحظ العاسر عمرو يوسف”.

فكرة برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تأتي فكرة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.

ويعرض برنامج رامز جلال يوميا طوال شهر رمضان في تمام الساعة السادسة والثلث بعد الفطار مباشرة على قناة mbc مصر ويعاد في تمام الساعة الواحدة صباحا في اليوم التالي.