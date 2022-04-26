/694372/رامز-جلال-عن-عمرو-يوسف-صاحب-الحظ-العاسر-المعاكسات-قعدته-في-البيت-سنتين

حل النجم عمرو يوسف ضيف على برنامج “رامز موفي ستار” المذاع على قناة mbc مصر في حلقة اليوم 25 من شهر رمضان، والذي قدمه رامز جلال بطريقة لطيفة فلم تحمل الحلقة سخريات عريمة على النجم كما يفعل رامز مع غيره من النجوم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات رامز جلال عن عمرو يوسف

قال رامز جلال في بداية حلقته مقدما عمرو يوسف: "نجم فيه كل مواصفات النجاح، بشرة بيضة وعيون خضرة، الواد كان ماشي زي الفل كان طالع زي الصاروخ، اتعمله عمل، قعده في البيت”.

وأضاف: “الراجل بقاله سنتين العكسات مبهدلاه، معانا النهاردة صاحب الحظ العاسر عمرو يوسف”.

رامز جلال يسخر من عمرو يوسف

هذ وسخر رامز جلال من شكل عمرو يوسف قائلا: “رئيس قبيلة الشنب الكستنائي، ودقنه دقن مركبي، مش عيب نجم كبير يبقى بنطلونه مدلوق عليه ماية نار”.

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

عمرو يوسف في مسرحية كازانوفا

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال عمرو يوسف هي مشاركته في مسرحية كازانوفا التي عرضت في موسم الرياض السعودي 2022، وتعد المسرحية بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

أما عن رامز جلال فكانت أخر أعماله فيلم "أحمد نوتردام" التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يجسد خلاله رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.