الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية (صور)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.
كان المدعون والمشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدوا إلى مقر الإفطار، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى مقر الحفل.
ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.
كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.
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