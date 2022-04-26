الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال خبراء الأرصاد - بحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء: إنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحيةشمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.. العظمى الصغرىالقاهرة 32 17الإسكندرية 26 15وادي النطرون 31 16طنطا 30 17 شبين الكوم 31 17دمنهور 28 17بلطيم 25 16مطروح 21 15السلوم 24 15سيوة 34 15بورسعيد 23 16دمياط 24 16الزقازيق 31 18المنصورة 30 17الإسماعيلية 33 16السويس 33 17العريش 25 16رفح 24 16رأس سدر 30 15نخل 31 13نويبع 33 20طابا 31 19كاترين 28 14الطور 30 20شرم الشيخ 35 23الغردقة 33 23مرسى علم 32 22الفيوم 34 18بني سويف 35 18المنيا 36 17أسيوط 37 17سوهاج 37 19قنا 37 20الأقصر 39 21أسوان 39 22إدفو 40 22أبوسمبل 38 21الوادي الجديد 39 21شلاتين 32 19أبو رماد 33 20حلايب 28 19رأس حدربة 27 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية.. العظمى الصغرىمكة 40 27المدينة 36 24الرياض 36 23المنامة 32 25أبوظبي 37 27الدوحة 36 26الكويت 34 23دمشق 30 11بيروت 21 18عمان 29 15القدس 26 14غزة 23 15بغداد 32 19مسقط 36 31صنعاء 25 15الخرطوم 41 27طرابلس 24 17تونس 27 14الجزائر 19 14الرباط 20 09نواكشوط 31 19

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم.. العظمى الصغرىأنقرة 26 09إسطنبول 22 07إسلام آباد 38 24نيودلهي 43 26جاكرتا 32 25بكين 19 11كوالالمبور 35 25طوكيو 25 15أثينا 25 13روما 23 08باريس 18 09مدريد 18 10برلين 17 05لندن 14 04مونتريال 06 01موسكو 13 01نيويورك 13 03واشنطن 14 03أديس أبابا 24 13