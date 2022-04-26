محافظ بنى سويف يقرر رفع استعدادات لاستقبال عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - عقب مراجعته لخطة القطاعات الخدمية والمرافق لاستقبال عيد الفطر- أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل متكاملة لإدارة مثل تلك الملفات، والتى ترتكز على ضمان وجود استعداد دائم بمختلف القطاعات وليس بشكل استثنائى أو موسمى مؤقت مرتبط بمناسبة أو حدث ما، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع المواقف والأحداث الطارئة.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق بين غرف العمليات بمديريات التموين والصحة الطب البيطرى لتفعيل وتكثيف دور الرقابة التجارية على الأسواق، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة.

وقرر غنيم، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات، مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ووقف أجازات المفتشين التموينيين، علاوة على عدم منح أية أجازات للمخابز خلال فترة العيد "إلا فى حالة الضرورة القصوى"، ومتابعة أعمال المطاحن للتأكد من توافر وجودة أرصدة الدقيق داخل المخابز، بجانب متابعة عمل محطات الوقود لضمان انتظام الكميات الواردة من المواد البترولية.

وفى قطاع الصحة، تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب، وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى.

فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم خدمات على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعى لنقل المواطنين وضبط حركة المرور فى الشوارع والتصدى للمخالفات المرورية وخاصة المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه، فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها على الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة على الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين.