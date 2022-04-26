بدء وصول المدعوين إلى حفل إفطار الأسرة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار للأسرة المصرية، والذى يحرص على حضوره خلال السنوات الماضية، بمشاركة الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصرى.

ومن المقرر، أن يشهد الحفل الإعلان عن عدد من القرارات المهمة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.