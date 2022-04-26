محافظ الإسماعيلية: الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، أن ملف الأمن الغذائى من الأولويات القصوى التى تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فيه خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح حيث يعتبر من أهم السلع الغذائية، والتى تعد النمط الأساسى للعديد من الأسر المصرية.





جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء فى مؤتمر بعنوان "أمن القمح المصرى فى ايد المزارع المصرى"، لتنظيم توريد وتخزين القمح المصرى فى الصوامع للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، بمشاركة مديريتى الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية. وأشار المحافظ - خلال كلمته - إلى أن العالم الآن يشهد العديد من الصراعات والاضطرابات والتحديات ومن أبرز هذه التحديات هو تحقيق الأمن الغذائى للشعوب، مضيفا أنه لمن حسن الطالع أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى، خلال زيارته الأخيرة لأراضى مشروع توشكى، مجموعة من مشروعات الصوامع بعدة محافظات، ومنها صومعة بمحافظة الإسماعيلية، بمركز ومدينة أبو صوير بسعة تخزينية 30 ألف طن ضمن المشروع القومى للصوامع. ودعا المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية للتعاون من أج الوصول لتحقيق المستهدف من محصول القمح، موجها بتقديم حوافز إضافية للمزارعين الذين يقوموا بتوريد كميات قمح أعلى من الحد الأدنى للفدان، وهو 12 أردبا، ومنحهم شهادات تقدير وتخليد أسمائهم فى موسم الحصاد الاستثنائى هذا العام.

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