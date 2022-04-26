/694368/رئيس-جامعة-بني-سويف-يكرم-فريق-كرة-القدم-الخماسية
كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، فريق كرة القدم الخماسية بالجامعة الحاصل على المركز الأول وكأس البطولة في الدورة الرمضانية للجامعات المصرية والتي أقيمت بنادي النادي التابع لوزارة الشباب والرياضة بأكتوبر، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة بجلسته رقم 208، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
فريق كرة القدم بالجامعة فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق جامعة بنها
وأوضح الدكتور منصور أن فريق كرة القدم بالجامعة فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق جامعة بنها، بمشاركة ٣٢ جامعة بالبطولة وبحضور وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ومحافظ الغربية وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وشمل التكريم ١٠ طلاب والمدرب وأحد الإداريين المشاركين، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.
اختيار القيادات الجامعية
وفي نهاية التكريم أهدى الكابتن محمد فاروق هدية تذكارية للدكتور منصور بمناسبة اختياره رئيساً للجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات.
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