/694367/أحدهم-حالته-خطرة--طبيبة-تدهس-3-عاملات-داخل-مستشفى-ببني-سويف

أصيب 3 عاملات بإصابات متفرقة وإحداهما في حالة خطرة، بعدما صدمتهن طبيبة بالخطأ داخل إحدى مستشفيات بني سويف، وجرى نقلهن إلى قسم الإستقبال لتلقي الإسعافات الأولية واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

دوت الخليج

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بإصابة 3 عاملات بإحدى المستشفيات وهن " أ.أ"، و "ش.س"، و "م.م" بإصابات متفرقة بعدما صدمتهن طبيبة بالخطأ داخل المستشفى، وتم نقلهن إلي قسم الاستقبال لاسعافهن

محاولة الطبيبة إيقاف سيارتها داخل المستشفى

وتبين من التحريات الاولية أنه أثناء محاولة الطبيبة إيقاف سيارتها داخل المستشفى، وبدلا من ضغطها على الكابح" الفرامل" ضغطت على البنزين، فصدمت الـ 3 عاملات عن طريق الخطأ، مما تسبب في اصابتهن اصابات بالغة واحداهن ترقد داخل العناية المركزة في حالة خطرة.

قسم جراحة العظام

جرى نقل عاملتين إلى قسم جراحة العظام، وأخري إلي العناية المركزة فاقدة الوعي وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت جهات التحقيق وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والادارية.