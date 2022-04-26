/694366/محافظ-قنا-يتابع-وصول-٣٨٧٥-كرتونة-مواد-غذائية-للأسر-الأولى-بالرعاية

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، وصول شاحنة مُحملة بعدد ٣٨٧٥ كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى ، مُقدمة من الغرفة التجارية للأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن و مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى و محمد شوقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة ، وممدوح رمزى امين صندوق الغرفة ، و عبده الضبع سكرتير الغرفة ، و وائل صدقى المستشار القانونى ، و علاء حمزة مدير عام الغرفة .

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وقال محافظ قنا، أن كرتونة المواد الغذائية تزن ٩ كجم وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسكر وأرز وجبنة وملح " وسيتم توزيع الكراتين طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعى وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية .

توزيع حوالى ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية

وأضاف الداودي أنه حتى الآن تم توزيع حوالى ١٠٠ ألف كرتونة مواد غذائية من خلال مديرية التضامن الإجتماعى منها ٦٥ ألف كرتونة مقدمة من مؤسسة حياة كريمة ، و ٣٥ ألف كرتونة من منظمات المجتمع المدنى المختلفة ، وتم توزيع تلك الكراتين على حاملى بطاقات صرف معاش تكافل وكرامة والضمان الإجتماعى ، والأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلي أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تسعى دائما لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية .