/694361/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-برنامج-رامز-موفي-ستار-اليوم

يقع الفنان عمرو يوسف ضحية حلقة اليوم من برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة Mbc مصر الفضائية مباشرًة بعد آذان المغرب.

دوت الخليج يرصد ضحية رامز جلال اليوم.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

يقدم برنامج رامز موفي ستار يوميا على قناة mbc مصر الساعة 6:30 دقيقة، والإعادة واحدة صباحًا، وتمكن من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف يقتصر هذا العام على 6 ضيوف فقط ، منهم بيج رامي. زيزو ، محمد شريف ، بدر بانون ، عبد الله الدوسرى.

قائمة ضيوف برنامج رامز موفي ستار

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عددا من الأسماء منهم عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن فكرة البرنامج قائمة على خداع الفنانين بأنهم يشاركون ضيوف شرف في فيلم عالمي بطولة فان دام وإخراج مخرج إيطالي كبير. وينتمي برنامج "رامز موفي ستار" لنوعية برامج المقالب التي اعتاد الفنان رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان الكريم.

مشاهدات برنامج رامز موفي ستار

هذا وقد كشفت قناة mbc مصر الفضائية عن المشاهدات التي حققها برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك خلال الـ 20 يوما الأولي من شهر رمضان الكريم في العالم العربي والتي وصلت إلي 45 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وصدر بيان رسمي يؤكد على أن المشاهدات تخطت 8 ملايين عبر الفيسبوك، ومليار عبر سناب شات، و2.7 مليون من خلال تويتر، و7.5 مليون عبر إنستجرام، و83.2 مليون عبر تيك توك.

على الصعيد الآخر، تألق رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام" التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، يجسد خلاله رامز شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، شيماء سيف، محمود البزاوي، أحمد حلاوة، محمد ثروت وأحمد فتحي، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.