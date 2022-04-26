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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج 

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية

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وينظم حفل إفطار الأسرة المصرية بشكل سنوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته.

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ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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