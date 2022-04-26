/694376/الرئيس-السيسي-يصل-مقر-انعقاد-إفطار-الأسرة-المصرية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية وينظم حفل إفطار الأسرة المصرية بشكل سنوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته. ويشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.