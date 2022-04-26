/694370/بالفيديو-خالد-الجندى-يشيد-بمبروك-عطية-واحمد-كريمة-لموقفهم-من-وزير-الأوقاف

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحرب التى يتعرض لها الدكتور مختار جمعة، من قبل جماعات الشر، لقرارته الشجاعة لتنظيم الدعوة والعمل بالمساجد، جعلت علماء الأزهر المخلصين يتحدون ويؤيدون الوزير.

دوت الخليج

خالد الجندى يشيد بمبروك عطية واحمد كريمة لموقفهم من وزير الأوقاف

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الدكتور مبروك عطية، ايد قرارات الوزير، واتخذ قرار رجولى وبطولى، وكمان الدكتور أحمد كريمة، قال كلام مهم جدا، وقال إن قرارات الوزير نابعه من لجان تهم الأمن القومى للبلاد".

واستكمل: "نعم اختلف مع الدكتور مبروك عطية، والدكتور أحمد كريمة، فى بعض الامور، لكننا نتفق فى حب الوطن والدفاع عنه ".

جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى

في سياق اخر أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتيسير على حياة المواطنين، لافتا إلى أن الرئيس يعمل جاهدا فى صمت، وهدفه الاساسى الوطن، مضيفا:” انا بدعى للرئيس السيسى، وكلى حياء لانى اعرف انه لا يحب الدعاء الشخصى، يغنى لما تيجى تدعى له تقوله ربنا يخليك يا ريس يقولك ربنا يخلينا كلنا، لما تيجى تقوله ربنا يديك الصحة يرد عليك ربنا يحمى مصر كلها، هذا الرئيس يبذل جهودا كبيرة من أجل الوطن، فلا يوم اجازة لديه خاصة فى شهر رمضان الكريم".

واستكمل الجندى، حديثه عن الرئيس عبدالفتاح السيسى: "كل يوم فى رمضان تجده اما يزور دولة اخرى، أو يلتقى رئيس دولة، أو يجتمع مع الحكومة والمسؤولين أو يتابع إنشاءات جديدة، ويتابع كل ما يريح المواطن".