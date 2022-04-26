كرم جبر: مسؤوليتنا تنظيم الإعلام وليس صناعته

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الثقافة الإعلامية مطلوبة في الفترة الحالية، من خلال تعاون كافة المؤسسات الإعلامية.

وأضاف كرم جبر، في حوار على محطة إكسترا نيوز، أن مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، هي تنظيم الإعلام وليس صناعة الإعلام، لافتا إلى أن المجلس يعمل على تنظيم المشهد الإعلامي، عن طريق وضع ضوابط، وإجراء حلقات نقاشية.

وأكد ضرورة إحياء الشخصية المصرية، حيث أنها طغت عليها في الفترة الأخيرة تغيرات حادة وعنيفة، مشيرًا إلى أن المجلس سينظم عقب إجازة عيد الفطر احتفالية كبرى، لمنح تراخيص لنحو 120 موقعا وجريدة وقناة فضائية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى وجود تعاون كبير مع المملكة العربية السعودية في مجال الإعلام، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة نواة للتعاون مع دول عربية أخرى، وتابع: نعتزم تأسيس لجنة مشتركة للإعلام مع المملكة العربية السعودية، لتوحيد الرؤى حول القضايا الإقليمية.

في سياق منفصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ولفت رئيس الوزراء، إلى تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر يوما بعد يوم، لا سيما مع التطور التكنولوجي الهائل، والمتسارع الذي نشهده حاليا على مستوى العالم، وذلك من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على التحديات؛ التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة أمام الرأي العام، كما أنه قوة لا يُستهان بها في تنوير المجتمع، وحشد الجهود من أجل الدفاع عن الوطن ضد التهديدات، والحفاظ على مقدرات الوطن.