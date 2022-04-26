وزير الأوقاف: صفحات الإخوان الإرهابية اختارت عناصرها بعناية من المنحطين

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، ما نشهده من انحطاط على صفحات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يؤكد أن الجماعة اختارت عناصرها بعناية من المنحطين.
وأضاف عبر حسابه على موقع "تويتر"، كل هذا يسهل عليها قيادتهم وتوجيههم لكل ما هو مخالف لأدنى درجات الرقي الإنساني ودربتهم بخبث على استباحة الأعراض والدماء بلا وازع من دين أو ضمير.
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