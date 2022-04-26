مفتى الجمهورية: تهنئة المصريين فى الأعياد تعبِّر عن امتزاج المجتمع

جدة - نرمين السيد - ثمَّن فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، قيام الطائفة الإنجيلية بتقديم التهنئة بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن تهنئة المصريين وتشاركهم فى الأعياد يقدم نموذجًا فريدًا، ورسالة طمأنة على أن المجتمع المصرى قادر بأبنائه على تجاوز كافة التحديات.





وأعرب علام عن اعتزازه بتلك المبادرة المليئة بالمحبة والوُدِّ، مؤكدًا أن تهنئة المصريين فى الأعياد تعبِّر عن امتزاج المجتمع وقدرته على تجاوز جميع التحديات، كما تعكس عمق المشهد المجتمعى بين المصريين وأصالته.

وقال مفتى الجمهورية ـ خلال استقباله اليوم الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من الطائفة الإنجيلية المصرية برئاسة القَس الدكتور أندرية زكى، لتقديم التهنئة لفضيلته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ـ إن جماعات التطرف والإرهاب تسبَّبت بفتاواها المتطرفة فى تضييق الدائرة الواسعة فى التعامل بين المسلم وغير المسلم والتى كانت سائدة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضاقت تلك الدائرة وكأنها تتلاشى.

وأشار إلى أن دار الإفتاء قامت بدراسة وصفية لرصد وتحليل أهم الفتاوى التى صدرت حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودُورِ عبادتهم، انطلاقًا من رسالة دار الإفتاء برصد كافة الفتاوى الشاذة والآراء المتشددة، والتى تحتاج إلى دراسة وبيان، لافتًا إلى أن الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 فتوى منها كَعَيِّنَةٍ للدراسة كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس والمشاركة فى ترميمها وغيرها من الفتاوى.

وأوضح، أنَّ الدراسة خلصت إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن مدار الأحكام فى هذه الفتاوى المتطرفة كان حول ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية الخمسة فى الشريعة الإسلامية، وهى أن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم، و20% بالكراهة و10% بالإباحة، وبناءً على ذلك فقد ارتأت دار الإفتاء ضرورة إعداد ردود على غالبية الفتاوى التى رصدتها الدراسة، ومن ثمَّ نشرها عبر وسائل التواصل الخاصة بدار الإفتاء المصرية استكمالًا لرسالتها فى مجابهة هذا الفكر المتطرف، والحيلولة دون النَّيْلِ من وحدة الصف المصرى وتماسكه.

وتقدَّم مفتى الجمهورية بالشكر للوفد مشيدًا بهذه الروح الطيبة وتلك الزيارات التى تؤكِّد أن المصريين يجمعهم مصير واحد وتحكمهم مبادئ المواطنة وسيادة القانون والعيش المشترك.

ومن جانبه هنَّأ القَسُّ الدكتور أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر- فضيلةَ المفتى والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن هذه المناسبات تزيد من ترابط المصريين ووحدتهم، وتبيِّن لأعداء الوطن أنه لا مجال للتفريق بين المصريين بدعوى الطائفية.

وقال: "جميعنا أبناء وطن واحد نتشارك فى بنائه ورفعته وأن دار الإفتاء تمثِّل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعى، من خلال بناء الوعى الوطنى والحضارى للمصريين، ونعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتى الديار المصرية".