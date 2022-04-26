الزراعة: تحصين 6.1 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

جدة - نرمين السيد - كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، خلال الحملة التى بدأت فى 15 مارس الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين 3 ملايين و216 ألفا و699 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها مليونا و600 ألف و415 رأس أبقار، و798 ألفا و381 رأس جاموس، و731 ألفا و779 رأس أغنام، و86 ألفا و124 رأس ماعز.

وأضاف أنه تم تحصين 2 مليون و946 ألفا و204 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها مليونا و432 ألفا و553 رأس أبقار، و777 ألفا و449 رأس جاموس، و650 ألفا و651 رأس أغنام، و82 ألفا و864 رأس ماعز، و2687 رأس جمال.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة، والحرص على تحصين الماشية لحمايتها من الأمراض والأوبئة.