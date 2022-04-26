تعليم الوادى الجديد تبحث الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزارة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، إنه استعرض، خلال اجتماعه مع مديرى عام الخدمات التربوية، والتعليم الفنى، ومديرى إدارة التربية الخاصة، والخارجة التعليمية، آخر مستجدات سير العملية التعليمية والجاهزية لعقد امتحانات نهاية العام الدراسى.
وشدد "حسن"، على الاستعداد التام مع الإلتزام بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، بجانب تشكيل غرفة عمليات والمتابعة اللحظية لمقار لجان سير الامتحانات والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بما يضمن سلامة الجميع وتذليل كافة العقبات إن وجدت على الفور.
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