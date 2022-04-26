محافظة أسوان تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة أسوان، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة وتسخير كافة الأمكانيات لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد.





وقالت السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء - إنها قامت بجولة للمرور على حدائق فريال والورد ضمن 25 حديقة ومشتلا على مستوى مدينة أسوان ستتم إتاحتهم للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الجولة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات والمرافق العامة على مستوى تكثيف أعمال النظافة العامة؛ ورفع كفاءة الحدائق وتسخير كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين خلال أيام العيد، مشددة على سرعة تجهيز المقاعد والبرجولات الخشبية والألعاب الترفيهية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، والاهتمام بدورات المياه العمومية، على أن يتم رفع أى قمامة أو مخلفات أولاً بأول لظهور هذه الأماكن بالشكل اللائق أمام مواطنى وزائرى المحافظة.