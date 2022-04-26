/694360/محافظ-دمياط-تقدم-واجب-العزاء-لوالدى-الأشقاء-الأطباء-الثلاثة-وتهديهما-رحلة-حج

قدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لوالدى الأشقاء الأطباء الثلاثه الذين توفوا ، إثر حادث سقوط سيارتهم فى إحدى الترع بطريق القنطرة بمحافظة الاسماعيلية أثناء عودتهم إلى محافظة دمياط ..

دوت الخليج

حيث أعربت "المحافظ" خلال زيارتها لمنزل الأسرة بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد، عن خالص تعازيها ومواستها لوالديهم، داعيةً الله أن يربط على قلبهما ويلهمها الصبر والسلوان ، ويتغمد أبنائهم بواسع رحمته وينزلهم منزلة الشهداء.

فور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتمام بالغ بوالدى الأبناء

و أكدت "محافظ دمياط" أنه وفور وقوع الحادث أبدت القيادة السياسية اهتمام بالغ بوالدى الأبناء، حيث قدمت السيدة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية واجب العزاء لوالدة الأشقاء هاتفياً، والتى أعربت خلاله عن خالص تعازيها ومواستها كما أكدت لها أن الجميع بجانبها فى هذا المصاب.

التنسيق مع جمعية مصر الخير لاهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام

و أوضحت "محافظ دمياط" أنه تم التنسيق مع جمعية مصر الخير لاهداء والدى الأشقاء رحلة حج لبيت الله الحرام والتى أبدت فورًا استعدادها لتنفيذ ذلك ، حيث وجهت" المحافظ "الشكر الجزيل للمؤسسة على تلك اللفتة الطيبة.

و نقلت "الدكتورة منال عوض " تعازى أبناء المحافظة فى هذا المصاب، حيث قالت"قلوبنا جميعاً تعتصر حزناً على أبنائنا والمحافظة حريصة على تقديم أى دعم ممكن للأسرة وذلك كأقل ما يمكن تقديمه لهم".