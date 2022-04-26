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نائبة التنسيقية تهنئ اللواء محمد المجبر و اللواء محمد مصطفى الغزاوي بتوليهم منصب رؤساء الأحياء

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قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة اللواء محمد المجبر رئيس حي الزيتون، واللواء محمد مصطفى الغزاوي رئيس حي الاميرية ، وذلك لتهنئتهم بتوليهم منصب رؤساء الأحياء ضمن الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية. 

دوت الخليج 

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مرثا محروس تهنئ رؤساء الأحياء "حى الزتون" و"الاميرية “

وأعربت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها البالغة بوجودهم متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في هذه المسئولية الهامة.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحب بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين

وكانت قد أشادت “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، حيث توجهت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك، مؤكدة بأن هذه الخطوة تأتى تميهداً لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

وقالت التنسيقية، أنها تري  هذه الخطوة الهامة تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

واحتفت نحو 41 أسرة مصرية لخروج أبنائهم من المحبوسين احتياطياً على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة وسط آمال بأن تشهد الفترة القريبة القادمة تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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