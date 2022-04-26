«لا تنطبق عليه الشروط» و«نتائجه ضعيفة مع الفرق».. أزمة تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب  مستمرة بمناقشات نواب البرلمان

/694363/لا-تنطبق-عليه-الشروط-ونتائجه-ضعيفة-مع-الفرق--أزمة-تعيين-الكابتن-إيهاب-جلال-مديرا-فنيا-للمنتخب- مستمرة-بمناقشات-نواب-البرلمان

أثار تعيين الكابتن إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر، جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بعدة أسئلة للحكومة، أهمها أسباب اختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر لكرة القدم.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، و وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و رئيس الاتحاد المصرى لكره القدم جمال علام، عن أسباب إختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر.

أسباب اختيار الكابتن إيهاب جلال مدير فني لمنتخب مصر

وقالت مختار: إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين مديرا فنيا مصريا للمنتخب الوطنى لكرة القدم وهو شيء إيجابى أن يكون المدير الفنى للمنتخب مصريا، ونحن نشجع ذلك لكن بشرط أن تنطبق عليه الشروط والمعايير التى تمكنه من أداء دوره.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن أسباب عدم إفصاح الاتحاد عن تفاصيل التعاقد بشكل شفاف وعلني؟ ، كما تسائلت: ما هي آلية اختيار وتعيين المدير الفنى وسابقة أعماله وخبرته فى مجال التدريب، فضلا عن ضوابط ومعايير تحديد الأجر السنوى له؟.

وتسائلت مختار: هل هذا التعاقد هو أفضل الاختيارات التى يتطلع الاتحاد المصرى لكرة القادم من خلاله لتحقيق نجاحات للمنتخب الوطنى وإسعاد ملايين المصريين؟

خلافات داخل اتحاد الكرة للمفاضلة بين المدرب المصرى والأجنبي

كما أعلنت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب عن تقدمها بسؤال برلمانى للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بشأن الأسباب التي تم على أساسها إختيار الكابتن " إيهاب جلال " مدير فني لمنتخب مصر .

وأكدت التمامى، بسؤالها بأنه بناءاً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - بضرورة تولية مهمة تدريب المنتخب المصرى لكرة القدم لمدير فني مصرى وخاصة في ظل تدني نتائج المنتخب المصرى لكرة القدم في الفترة الاخيرة ، وإستناداً إلي ما حققه المنتخب من نتائج مبهرة في الفترة من ٢٠٠٤ إلي ۲۰۱۱وهي فترة تولي كابتن " حسن شحاتة " مهام المدير الفني للمنتخب وتحقيق ثلاث بطولات افريقية متتالية والوصول بالمنتخب المصرى الي المركز التاسع عالمياً إلا إن بعد إعفاء المدرب " كارلوس کیروش " من منصبه كانت هناك خلافات داخل مجلس إتحاد الكرة للمفاضلة بين المدرب المصرى والأجنبي.

و أكدت أيضا بأنه قد تم الإتفاق علي إختيار الكابتن " إيهاب جلال " كمدير فني للمنتخب رغم ضعف نتائجه مع الفرق التي قام بتدريبها وخاصة خروج فريق بيراميدز صاحب الميزانية الأعلي في الدورى المصرى من دور ربع النهائي من كأس الكونفدراليه ، مما يوضح لنا ضعف المستوى الفني للمدرب الذي وقع عليه إختيار اللجنة وخاصة مع توافر العديد من البدلاء المحليين أصحاب الخبرة والكفاءة العاليه ، وكذلك الراتب المبالغ فيه الذي تم تخصيصه والذي يبلغ حوالي 10 ملايين جنيهاً سنوياً

وتضمن سؤال ولاء التمامى، ضرورة التعرف على الأسباب التي دفعت اللجنة لإختيار الكابتن " إيهاب جلال " رغم توافر البديل المحلي الأقوى وصاحب الإنجازات الملموسة، وما هى أسباب عدم اختيار كابتن " حسن شحاتة " رغم إنجازاته السابقة مع المنتخب وكابتن " حسام حسن " رغم تطور الأداء الواضح في الاندية التي قام بتدريبها أو كابتن " أحمد سامي " البديل الأصغر سناً وصاحب الإنجازات الملموسة مع نادى سموحة السكندر ى.