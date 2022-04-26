/694359/كرم-جبر-نعتزم-تأسيس-لجنة-مشتركة-للإعلام-مع-السعودية-لتوحيد-الرؤى-حول-القضايا-الاقليمية

أكد الدكتور كرم جبر، ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على وجود تعاون كبير فى المجال الإعلامى مع المملكة العربية السعودية، مضيفا أن المجلس بصدد الاتفاق على برتكول رسمى ينظم هذا التعاون بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية فى هذا المجال.

دوت الخليج

التعاون الاقليمى فى المجال الإعلام ى

وأضاف كرم جبر، عبر لقاء تلفزيونى على قناة اكسترا نيوزمع الإعلامي أحمد الظاهري، أن المجلس قد قام بالتوقيع على برتوكول تعاون مع دولة الأردن فى المجال الإعلامى فى وجود رئيس وزراء دولة الأردن، مضيفا أن هذا البرتكول يتضمن جزء تدريبى وجزء حول الانتاج الدرامى وهو برتوكول كبير وشامل .

ولفت إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسعى لتأسيس لجنة مشتركة للإعلام مع المملكة العربية السعودية من أجل توحيد الرؤى حول القضايا الاقليمية، مضيفا أنه يوجد العديد من الجهات التى تريد التعاون مع الدولة المصرية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى المجال الإعلامى

وتابع كرم جبر أنه أجتمع مع الوفد الفليسطينى والليبى والامارتى، بالأضافة إلى زيارة السفير البريطانى إلىمصر فى الفترة السابقة وتم الأتفاق على التعاون بين الدولة المصرية والبريطانية فى الجانب الإعلام، مضيفا أنه طرح وعرض خلال احتفالية كبيرة فى دولة الامارات التجربة المصرية الإعلامية الرائدة فى التعامل مع تجربة جائحة فيروس كورونا.

كرم جبر : سوف نمنح تراخيص لحوالى 120 موقع وجريدة وقناة فضائية

وأعلن الدكتور كرم جبر أنه سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى لمنح تراخيص لحوالى 120 موقع وجريدة وقناة فضائية بعد إجازة عيد الفطر، مؤكدا على أن المجلس سوف يقدم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص المواقع الاخبارية