خالد الجندى: وزير الأوقاف يُحارب من تنظيم دولى يصرف عليه مليارات .. بالفيديو

/694358/خالد-الجندى-وزير-الأوقاف-يحارب-من-تنظيم-دولى-يصرف-عليه-مليارات -بالفيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزير الأوقاف، هو موظف بدرجة وزير، إنما هو أرجل موظف واجه جماعات الشر بكل رجولة، لافتا إلى أن ما يفعله طبقا لتوجيهات الدولة.

دوت الخليج

خالد الجندى: وزير الأوقاف يحارب من تنظيم دولى يصرف عليه مليارات

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء:"وزير الأوقاف وقف التكية اللى كانت موجودة فى المساجد من صناديق النزور والتبرعات، اللى كانت بتدخل فى كروش البعض، نظف المساجد شوف مسجد الحسين أصبح مزار عالمى، وقف فوضى الخطابة، ونظم حركة الدعوى، وكل شئ أصبح مقنن ومحدد، بعدما كانت حالات فوضى فى يد جماعات الشر".

واستكمل:"بعد كل هذه المجهودات اللى عملها الدكتور مختار جمعة، جايين يشككوا فيه وفى دينه، بعد كل هذه المساجد والكتاتيب الجديدة التى تم بنائها، والله الراجل ده فى حرب ضد تنظيم دولى، بيتصرف عليه مليارات، من كل الأشخاص اللى كانوا بيأكلوا البط مع الاخوان فى الاتحادية".