بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة الاستعد لعيد الفطر وتوافر السلع. وكان رئيس الوزراء قد شدد خلال اجتماع مجلس المحافظين السابق، على أهمية متابعة التقارير الصادرة عن منظومة التغيرات المكانية، والتعامل بحسم وحزم مع أى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية عبر البناء المخالف.

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